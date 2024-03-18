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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla, Manisa'nın Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:45 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:45
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla, Manisa'nın Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde tören düzenlendi.

        Turgutlu'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu Temsilcisi Ahmet İlter tarafından konuşma yapıldı.

        Turgutlu Şehitliğindeki törende ise şehit kabirlerini ziyaret eden protokol üyeleri, mezarlara karanfil bıraktı, dua etti.

        - Salihli

        Salihli ilçesinde de şehit anıtında düzenlenen törende, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey tarafından anıta çelenk sunuldu.

        Herey, yaptığı konuşmada "Çanakkale'de sergilenen kahramanlığın sadece askeri bir başarı olmadığına dikkati çekerek, "Çanakkale, aynı zamanda bir milletin birlik ve beraberlik ruhunun en zor anlarda ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir örnektir. Şehitlerimizin bu toprakları vatan yapan azimleri, maneviyatımızın temelini oluşturmuştur." dedi.

        Anıttaki törenin ardından şehitliğe geçen katılımcılar, şehitler için dua edip, şehit kabirlerine çiçek bıraktı.

        - Alaşehir

        Alaşehir’de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yapılan törenlerde anıta çelenk konuldu. saygı duruşu yapıldı.

        Alaşehir Asri Mezarlık'taki törende ise şehitlik ziyaret edilip, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

        - Akhisar

        Akhisar ilçesinde de Yeni Mezarlık'taki şehitlikte tören düzenlendi.

        Akhisar Kaymakamı Murat Kütük, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Borazan çelenk sunduğu törende, şehitler için Kur'anı Kerim okundu, dualar edildi.

        Tören, şehit kabirlerinin ziyaretin ardından Park İçi Kültür Salonunda devam etti.

        - Kırkağaç

        Kırkağaç'ta Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkan vekili Kemal Tekgöz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar, şehitler için dua etti.

        Kırkağaç Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda ise öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo, şiir ve tiyatro gösterileri sunuldu.

        Programda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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