Manisa FK'ya Sandro Lima yetmedi

1'inci Lig'de play-off potasında yer alan Çorum FK'ya deplasmanda 4-3 yenilen Manisa FK'ya 2 maçlık cezası sona eren Sandro Lima'nin 3 golü yetmedi.

Brezilyalı futbolcunun maçın henüz başında attığı 2 golle 2-0'lık avantajı yakalayan siyah-beyazlılar, önemli avantaja rağmen sahadan puansız ayrıldı. Lima, takımı 4-2 geriye düştükten sonra bir kez daha fileleri havalandırıp hat-trick yaptı ancak sambacının çabaları yeterli olmadı.

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise hakem kararlarını eleştirdi. Sahada iki takımın muhteşem bir performans sergilediğini dile getiren Dalcı, şansın Çorum FK’dan yana olduğunu kaydetti. Mustafa Dalcı, pozisyonları daha doğru değerlendiren Çorum FK’nın maçı kazandığını ifade ederek, "Futbolun bir gerçeği var. Sahada belirleyici olan futbolculardır. Ama maçı yöneten ve VAR’daki hakemler maalesef skorun bu şekilde bitmesinin nedeni. Hakem arkadaşların niyetinden asla şüphem yok ama gördükleri şeylerde doğru karar vermeleri gerekiyor" dedi.

YÖNETİMDEN AÇIKLAMA

Manisa Futbol Kulübü yönetimi, Çorum FK maçı sonrası verilmeyen penaltılarıyla ilgili Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'ndan açıklama beklediklerini duyurdu. Manisa FK'nın resmi açıklamasında, "25. hafta maçında deplasmanda oynadığı Sakaryaspor ve 27. hafta maçında oynadığı Ahlatcı Çorum FK maçlarında görüntülerde de alenen görüldüğü gibi yüzde 100 iki penaltımız verilmemiş, VAR’a dahi gidilmemiştir. Tüm spor kamuoyunun merak ettiği gibi Manisa Futbol Kulübü olarak biz de merak ediyoruz. Bu penaltıların neden verilmediği, bu penaltıları vermeyen hakemlere ne gibi yaptırımların uygulandığı veya uygulanacağı konularında Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’ndan açıklama bekliyoruz" denildi.