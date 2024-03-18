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        Manisa'da palalı ve satırlı kavganın kamera görüntüsü ortaya çıktı

        MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, bir hafta önce iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavganın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 22:31 Güncelleme: 18.03.2024 - 22:35
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        Manisa'da palalı ve satırlı kavganın kamera görüntüsü ortaya çıktı
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        MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde, bir hafta önce iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavganın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

        Olay, 10 Mart'ta 16.30 sıralarında Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan iki grup genç, bir süre konuştuktan aralarında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada, taraflar ellerinde pala ve satırlarla birbirine saldırdı. Bir hafta önce yaşanan kavga anına ilişkin kamera görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin pala ile etrafındakilere vurduğu görülürken, arbede sırasında tarafların tekme ve yumruklarla da birbirlerine saldırdıkları görüldü.

        Galeri
        Galeri

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