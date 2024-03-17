Manisa'da 3 arkadaşını tüfekle kazara yaralayan çocuk gözaltına alındı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, arazide buldukları pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu 3 arkadaşını yaralayan çocuk, gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, arazide buldukları pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu 3 arkadaşını yaralayan çocuk, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, C.A. (16) ve arkadaşları E.Y. (19), T.Z. (20) ve C.A. (20) Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Efe Küme Evleri yakınlarındaki boş arazide pompalı tüfek buldu.
C.A'nın elindeki tüfek, şakalaşırken kazara ateş aldı. Yaralanan 3 kişi, kendi imkanlarıyla çeşitli hastanelere gitti.
Yaralıların hastanedeki ifadeleri doğrultusunda C.A. polis ekiplerince evinde gözaltına aldı.
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