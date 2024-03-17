Turgutluspor'u kahreden seri
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve takipçisi Turgutluspor, lider Batman Petrolspor'un takıldığı haftalarda ayağına kadar gelen fırsatları değerlendiremedi ve bitime 5 maç kala koltuğu devralma şansını tepti.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve takipçisi Turgutluspor, lider Batman Petrolspor'un takıldığı haftalarda ayağına kadar gelen fırsatları değerlendiremedi ve bitime 5 maç kala koltuğu devralma şansını tepti.
Batman Petrolspor 3 maçtır galip gelememesine rağmen liderliğini korurken, Turgutlu son iki maçta kendini yaktı. Geçen hafta Batman Petrolspor evinde Efeler 09 SFK'yla 2-2 berabere kalırken kendisi de yine iç sahada Bulvarspor'a aynı skorla puan veren Turgutlu, rakibi dün Bulvar'a 2-0 yenilirken, Hacettepe 1945 deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Ankara'da henüz 4'üncü dakikada kalesinde gördüğü gole yanıt veremeyen Turgutluspor, 43 puanla ikinci sırada kalıp 46 puandaki Batman'ı yakalama şansını kaçırdı. Rakiplerinin 6 maçı varken bitime 5 maçı kalan Turgutlu, play-off'ta avantaj sağlayacak ikinci sıradaki yerini de riski attı.
Turgutluspor'da oyuncular geçen hafta paralarını alamadıkları gerekçesiyle antrenman boykotu yapmıştı.
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