Turgutluspor'u kahreden seri

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve takipçisi Turgutluspor, lider Batman Petrolspor'un takıldığı haftalarda ayağına kadar gelen fırsatları değerlendiremedi ve bitime 5 maç kala koltuğu devralma şansını tepti.

Batman Petrolspor 3 maçtır galip gelememesine rağmen liderliğini korurken, Turgutlu son iki maçta kendini yaktı. Geçen hafta Batman Petrolspor evinde Efeler 09 SFK'yla 2-2 berabere kalırken kendisi de yine iç sahada Bulvarspor'a aynı skorla puan veren Turgutlu, rakibi dün Bulvar'a 2-0 yenilirken, Hacettepe 1945 deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Ankara'da henüz 4'üncü dakikada kalesinde gördüğü gole yanıt veremeyen Turgutluspor, 43 puanla ikinci sırada kalıp 46 puandaki Batman'ı yakalama şansını kaçırdı. Rakiplerinin 6 maçı varken bitime 5 maçı kalan Turgutlu, play-off'ta avantaj sağlayacak ikinci sıradaki yerini de riski attı.

Turgutluspor'da oyuncular geçen hafta paralarını alamadıkları gerekçesiyle antrenman boykotu yapmıştı.