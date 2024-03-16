Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıgöl ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu.
Yapılan üst aramasında 155 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.E.(29), C.Ö.(22) ve B.Y.(23) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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