Turgutlu'da meyve ağaçları çiçek açtı

Son yıllarda ağaçların yaklaşık 15-20 gün önce çiçek açmaya başladığını belirten Şenol, "Turgutlu'ya özgü yetiştirilen ürünlerden olan dumanlı papaz eriği ağacı yalancı bahara aldandı. Ayaz olmadığından dolayı ağaçlar 20 gün önce çiçek açtı." dedi

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, yaptığı açıklamada ilçede meyve sezonunun yaklaştığını, çiçeklenen ağaçlarla üreticinin de yeni sezon umutlarının yeşerdiğini kaydetti.

Erik ve kiraz başta olmak üzere önemli meyve üretim merkezlerinden Turgutlu ilçesinde pembe, beyaz ve eflatun renklerinde çiçek açan ağaçlar, güzel görüntüler oluşturdu.

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