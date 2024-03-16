Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 kişi tutuklandı

        Manisa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 11 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 09:26 Güncelleme: 16.03.2024 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 11 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 13-15 Mart arasında, Manisa, Akhisar, Alaşehir ve Turgutlu'da uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1036 sentetik ecza, 204,83 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        17 yaşındaki firari T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesi!
        17 yaşındaki firari T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'un savcılık ifadesi!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Orban: Macaristan'ın özgürlüğü için Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok
        Orban: Macaristan'ın özgürlüğü için Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede yağış var!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Settar Tanrıöğen'den güzel haber
        Settar Tanrıöğen'den güzel haber
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Akciğerler için 18 uzman önerisi! Küften kaçının, bisiklete binin!
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Olympiakos'u tanıyalım
        Olympiakos'u tanıyalım
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti

        Benzer Haberler

        Manisa'daki terör operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Manisa'daki terör operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında soruşturm...
        Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında soruşturm...
        Ali Babacan: Hükümeti bir sonraki seçimlerde değiştireceğiz
        Ali Babacan: Hükümeti bir sonraki seçimlerde değiştireceğiz
        Gültekin Uysal: Bu ülkenin kaynakları hepimize yeter
        Gültekin Uysal: Bu ülkenin kaynakları hepimize yeter
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan seçim çalışmalarını Manisa'da sürdürdü
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan seçim çalışmalarını Manisa'da sürdürdü