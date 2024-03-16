Manisa'daki terör operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Manisa'da terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 kişi, cezaevine gönderildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehzadeler ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yurt dışında silahlı faaliyet yürüttükleri ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları suçlaması bulunan B.B ve Y.B yakalandı.

Zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.