Somaspor kötü gidişata son vermek istiyor

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçında 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak Play-Off umutlarını azaltan Somaspor yarın 31'inci hafta müsabakasında Sarıyer'i konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Sercan Karaca düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Hakan, Sarıyer'e karşı görev alamayacak. Bu maç öncesi Somaspor 37 puanla 11'inci sırada yer alırken, 29 puana sahip Sarıyer 15'inci basamakta bulunuyor.

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