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        Somaspor kötü gidişata son vermek istiyor

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçında 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak Play-Off umutlarını azaltan Somaspor yarın 31'inci hafta müsabakasında Sarıyer'i konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 10:58 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:58
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        Somaspor kötü gidişata son vermek istiyor
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçında 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak Play-Off umutlarını azaltan Somaspor yarın 31'inci hafta müsabakasında Sarıyer'i konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Sercan Karaca düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Hakan, Sarıyer'e karşı görev alamayacak. Bu maç öncesi Somaspor 37 puanla 11'inci sırada yer alırken, 29 puana sahip Sarıyer 15'inci basamakta bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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