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        Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında soruşturma başlatıldı

        Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 21:26 Güncelleme: 15.03.2024 - 21:26
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        Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında soruşturma başlatıldı
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        Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücüyü darbeden polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Reşabey Mahallesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı karma ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında, ekiplerin "dur" ihtarına uymayan bir sürücünün geri geri kaçmaya çalışırken başka araca çarparak durduğu kaydedildi.

        Açıklamada, kaçmaya çalışan otomobil sürücüsünün görevli trafik polisi tarafından "zor kullanma sınırları aşılarak" etkisiz hale getirildiği ve araçtan indirildiği belirtilerek, "Trafik polisi hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

        Öte yandan polisten kaçmaya çalışan 17 yaşındaki sürücü E.E'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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