Manisa'da menfeze çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Turgutlu ilçesinden Salihli yönüne giden M.U'nun (60) kullandığı 35 AUB 878 plakalı otomobil, Mersindere Mahallesi geçişinde yol kenarındaki su kanalının menfezine çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki F.U. (57) yaralandı.
Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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