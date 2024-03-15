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        Manisa FK seri istiyor

        1'inciLig'de geçen hafta gol düellosunda Ümraniyespor'u evinde 3-2 yenerek alt sıralarla bağını koparan Manisa Futbol Kulübü, yarın Play-Off hattındaki Çorum FK'ya konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:22 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:22
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        Manisa FK seri istiyor
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        1'inciLig'de geçen hafta gol düellosunda Ümraniyespor'u evinde 3-2 yenerek alt sıralarla bağını koparan Manisa Futbol Kulübü, yarın Play-Off hattındaki Çorum FK'ya konuk olacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Ayberk'in daha önce ameliyat olarak sezonu kapattığı siyah-beyazlılarda Kerim Frei'ın sakatlığı sürerken, Lima'nın ise cezası sona erdi. Ligde 3 maçlık galibiyet hasretini Ümraniye önünde bitiren Manisa FK'nın 31 puanı bulunuyor. Zirve yarışındaki rakipleri Bodrum FK, Bandırmaspor ve Eyüpspor'la oynadığı son 3 maçta 7 puan toplamayı başaran Çorum FK ise 42 puanda.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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