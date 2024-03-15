Manisa FK seri istiyor

1'inciLig'de geçen hafta gol düellosunda Ümraniyespor'u evinde 3-2 yenerek alt sıralarla bağını koparan Manisa Futbol Kulübü, yarın Play-Off hattındaki Çorum FK'ya konuk olacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Ayberk'in daha önce ameliyat olarak sezonu kapattığı siyah-beyazlılarda Kerim Frei'ın sakatlığı sürerken, Lima'nın ise cezası sona erdi. Ligde 3 maçlık galibiyet hasretini Ümraniye önünde bitiren Manisa FK'nın 31 puanı bulunuyor. Zirve yarışındaki rakipleri Bodrum FK, Bandırmaspor ve Eyüpspor'la oynadığı son 3 maçta 7 puan toplamayı başaran Çorum FK ise 42 puanda.

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