Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa'da çeşitli programlara katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa'nın ilçelerinde esnafı ziyaret etti, partisinin ilçe başkanlığının açılışını yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Akhisar ilçesinde, partisinin Belediye Başkan adayı Alican Lopoğlu ile esnaf ziyareti yapan Özdağ, seçimlerde destek istedi.

Özdağ, Ege Bölgesi ile Ankara'da partisine yoğun bir teveccüh olduğunu belirterek, oylarını her geçen gün artırdıklarını ifade etti.

Daha sonra Salihli ilçesine geçen Özdağ, Zafer Partisi'nin ilçe başkanlığının açılış törenine katıldı. Özdağ burada gençlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Özdağ, Turgutlu ilçesindeki seçim çalışmaları kapsamında ise Atatürk Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kuyumcular Çarşısı'nda açıklama yapan Özdağ, "Uyuşturucu büyük bir tehlike. Her geçen gün daha fazla yayılıyor. Uyuşturucuyla mücadele için söz veriyorum, ben gelip denetleyeceğim. Zabıtaya uyuşturucuya karşı istihbarat eğitimi vereceğiz ve toplanan istihbaratı da emniyetle paylaşacağız." dedi.