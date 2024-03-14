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        Turgutluspor karıştı

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 6 haftaya şampiyonluk yarışında lider Batman Petrolspor'un 3 puan gerisinde ikinci sırada giren Turgutluspor'da kriz çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:05
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        Turgutluspor karıştı
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 6 haftaya şampiyonluk yarışında lider Batman Petrolspor'un 3 puan gerisinde ikinci sırada giren Turgutluspor'da kriz çıktı. Hakedişlerini alamayan futbolcular, üzerine bir de cezayla karşı karşıya kalınca antrenmanlara çıkmama kararı aldı. Turgutluspor'un futbolcuları, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları açıklamada yönetimin sezon başından bu yana 19 maç başı ödemesini yapmadığını ve iç sahadaki ilk yenilgide direkt ceza kestiğini öne sürerek antrenmanlara çıkmama kararı aldıklarını dile getirdiler.

        Ligin final haftalarında büyük kaos yaşayan kırmızı-siyahlılarda futbolcuların açıklamasında, "Turgutluspor Kulübü futbolcuları olarak bu açıklama zorunlu hale gelmiştir. Sezon başından bu yana oynadığımız 22 maç sonucunda aldığımız sonuçlarla ligin 2. sırasında bulunduğumuz grupta şampiyonluğa aday bir takım haline geldik. Çok iyi bir arkadaşlık ortamı yakaladığımız, iyi bir takım görüntüsü verdiğimiz bu süreçte ödeme yapılacağı sözleri verildiği halde sürekli geçiştirilerek ödemeler yapılmamıştır. Ödeme yapılmadığı gibi iç sahada oynadığımız ve kaybettiğimiz maç sonrasında oynadığımız düşük derecedeki prim kadar ceza kesilmiştir" denildi.

        "Hedefe giden ve neredeyse hiç maç başı ödemesi yapmayan ama ilk mağlubiyette direk cezayı kesmeyi düşünen bir yönetim kurulu ile karşı karşıyayız" diyen oyuncular, "Futbolda ödül ve ceza her zaman vardır. Bizler bunun bilincindeyiz. Sezon başından beri 19 tane maç başı ödemesini yapmayıp ceza kesmek biz oyuncu grubunu değersizleştirmiştir. İlk günden itibaren Turgutluspor formasına ve taraftarın yakışır bir şekilde devam ettik. Fakat gelinen noktada sadece bizler futbolcular olarak bu işi tek başımıza bu şekilde yürütemeyeceğiz. Antrenmanlara çıkmama kararı aldığımızı siz değerli kamuoyuna bildiririz" ifadelerini kullandı.

        GENÇLERLE OYNAYABİLİR

        Futbolcuların antrenmanlara çıkmama kararında ısrarcı olduğu ve Turgutluspor'un ligde cumartesi günü deplasmanda oynanacak Hacettepe 1945 maçına gençlerden kurulu bir kadroyla çıkabileceği gelen haberler arasında. Turgutlu'da teknik direktör Ramazan Çelik’in iç sahada 2-2 berabere kalınan Kemerkent Bulvarspor maçının ardından yaptığı açıklamadaki bazı ifadeleri dikkat çekmişti. Çelik, "Başarı, herkesin ortaya koyduğu katkı ile gelir. Sezon başından beri elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Fakat bir gerçek var ki mücadele ettiğimiz takımlarla ekonomik anlamda bir yarışa girmemiz söz konusu bile değilken, ortaya koyduğumuz performansın da maddi ve manevi desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Buralarda eksik kaldığımızda motivasyon kaybı ile bu sonuçlar çok doğal hale geliyor" demişti.

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