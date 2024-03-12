Salihli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

Programa Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ile Belediye Başkanı Zeki Kayda da katıldı.

Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programda Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ömer Aydoğan, günün anlamını ve önemini içeren konuşma yaptı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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