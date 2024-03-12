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        Salihli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:44 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:23
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        Salihli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programda Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Ömer Aydoğan, günün anlamını ve önemini içeren konuşma yaptı.

        Şiir okunması ve tiyatro gösterisinin ardından İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Programa Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ile Belediye Başkanı Zeki Kayda da katıldı.

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