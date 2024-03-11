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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 22:35 Güncelleme: 11.03.2024 - 22:35
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Alpaslan Şen, Azad İlhan, Hasan Erdoğan

        Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Sinan Osmanoğlu, Bartu Göçmen, Alberk Koç, Burak Altıparmak (Dk. 90+2 Bekir Karadeniz), Dokanovic, Topalli, Rroca (Dk. 78 Oğuz Gürbulak), Ofkir (Dk. 90+2 Doğukan Emeksiz), John Mary (Dk. 62 Diallo)

        Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız, Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Saponjic), Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 87 Tiago Çukur), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 46 Atalay Babacan), Muhammed Mert (Dk. 69 Emre Demir), Emrecan Bulut, Onur Ayık (Dk.69 Melih Okutan)

        Goller: Dk. 12 Sinan Osmanoğlu, Dk. 22 Topalli, Dk. 85 Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Dk. 74 Saponjic, Dk. 80 Emre Demir (Ümraniyespor)

        Sarı Kartlar: Dk. 1 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 66 Muhammed Mert, Dk. 77 Cavare, Dk. 90+5 Abdulsamed Damlu (Ümraniyespor) Dk. 31 Ofkir, Dk. 77 Rroca (Manisa FK)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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