Akhisarspor-Karaköprü Belediyespor: 1-2

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor evinde lider Karaköprü Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçta konuk takım 50'nci dakikada Ali Sinan Gayla ile öne geçip, 60'ıncı dakikada Emre Fırtına ile farkı 2'ye çıkardı. Akhisarspor'un 89'uncu dakikada Efe Saygılı ile bulduğu gole puana yetmedi: 1-2.

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