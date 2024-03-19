Manisa'da genç kızı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü (21) tabancayla vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktulün annesi Zeynep, babası Veysel ve kardeşi Enes Kırgöz ile tutuklu sanık Önder Lafçı ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Hilal Sultan Kırgöz'ün ölümüne ilişkin adli tıp kurumundan istedikleri raporun mahkemeye ulaştığını belirterek, raporun taraflarla paylaşıldığını söyledi.

Kırgöz ailesinin avukatı Yalçın Arcak, raporda Hilal Sultan Kırgöz'ün vurulmasının ardından 48 gün sonra yaşamını yitirmesine rağmen ölümüyle saldırı arasında illiyet bağı kurulduğuna dikkati çekerek, rapordaki bazı eksik unsurların giderilmesi için bir üst kurula müzekkere yazılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, sanık Lafçı'nın olay günü Kırgöz'ü kurtarmaya çalışan mahalle sakini Beyti Ç'ye de silah doğrultup, tetiğe bastığını ancak silahın patlamamasıyla Beyti Ç'nin kurtulduğunu, bu konuda sanık Lafçı hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla açılan davanın bu dava dosyası ile birleştirildiğini kaydetti.

Mahkeme, sanık Lafçı'nın tutukluluk halinin devamına, Beyti Ç'nin ifade vermek üzere bir sonraki duruşmaya çağrılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Duruşma sonrası gerginlik

Duruşma sırasında sanık ailesi ile Kırgöz ailesi arasında zaman zaman yaşanan tartışma, duruşma sonrası adliye dışında da devam etti.

Adliye önünde sanık ailesinin üzerine yürümek isteyen Kırgöz'ün ailesi ile ailenin avukatı, polis tarafından engellendi.

Anne Zeynep Kırgöz, gazetecilere, herkesin bayramda sevdikleriyle buluşacağını, kendisinin ise mezara gideceğini söyledi.

Kızını toprağa verdiğini ifade eden Kırgöz, "O cani açık görüşte sevdikleriyle buluşup kucaklaşacak. Ben mezara gideceğim. Adalet yerini bulsun istiyorum. Ben cehennemi yaşadım. Onların bedelini istiyorum. Adalet varsa o adaletten ben de istiyorum." dedi.

-Olay

Üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz, 6 Eylül 2022'de, kendisine "saplantı derecesinde takıntılı" olduğu belirtilen sürücü kursu eğitmeni Önder Lafçı tarafından hafif ticari araca bindirilerek kaçırılmaya çalışılmış, direnen genç kız, şüpheli tarafından darbedilerek başına silah dayanmıştı.

Mahalle sakinlerinin saldırgana müdahale etmesi sonucu arbede çıkmış, şüpheli kaçmaya çalışan genç kızı bir süre kovalamış, sonra sırtından tabancayla yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan genç kız, evinde tedavisine devam edilmek üzere 26 Eylül'de taburcu edilmişti. Saldırıda omuriliği zarar gören ve belden aşağısı tutmayan genç kızın sırtındaki kurşun Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkarılmıştı.

Kurşun çıkarıldıktan sonra 24 Ekim'de fenalaşan Kırgöz, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçan şüpheli, 1 gün sonra polis ekiplerince İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanmıştı.

Hakkında genç kıza yönelik "ısrarlı takip", "tehdit" ve "kasten öldürme" suçlarından 3 ayrı iddianame hazırlanan sanık Önder Lafçı, "ısrarlı takip" suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay, "tehdit" suçundan yargılandığı davada ise 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olay günü Lafçı'nın genç kızı kurtarmaya çalışan mahalle sakini Beyti Ç'ye silah doğrultup tetiğe basmasına ilişkin, Lafçı hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla da dava açılmıştı.