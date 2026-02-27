Canlı
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Salihli'de öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde siber suçlarla mücadele kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Giriş: 27.02.2026 - 15:22
        Salihli'de öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde siber suçlarla mücadele kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Büro Amirliği personelleri tarafından suç türleri ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.

        Eğitimde, IBAN dolandırıcılığı, sosyal medya dolandırıcılığı, siber zorbalık, kimlik hırsızlığı, yetkisiz erişim, internet bağımlılığı ve yasa dışı bahis konuları ele alındı.

        Seminerde, dolandırıcılık yöntemlerine karşı öğrencilerin dikkatli olmaları gerektiği belirtilirken, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde güvenlik birimlerine başvurulmasının önemine dikkat çekildi.

