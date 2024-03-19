Akhisar'da sahte zeytinyağı ve sıvı gübre ele geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte zeytinyağı ve sıvı gübre ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sahte veya değiştirilmiş gıda ve ilaç ürünlerine yönelik çalışma kapsamında M.Ö, C.K, H.K. ve İ.E.S'ye ait depoya baskın düzenledi.

Yapılan aramada sahte 251 adet 5 litrelik pet şişede, 104 adet 5 litrelik tenekede, 2 adet 50 litrelik varilde zeytinyağı ile 120 adet 20 litrelik ve 168 adet 10 litrelik kaplarda sıvı gübre ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen malzemeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı.