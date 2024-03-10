Manisa'da tartıştığı kişiyi tüfekle öldüren şüpheli yakalandı

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Abdullah Gök, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Yağcılar Mahallesi'nde H.D. (27) ile Abdullah Gök (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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