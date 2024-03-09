Manisa Büyükşehir Belediye Spor - Aliağa Petkimspor: 90-106
SALON:MuradiyeHAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Kerem YılmazMANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: Russell 22, Cruz 23, Mustafa Baki 5, Utku, Terry 21, Roberson 5, Anderson 10, Ayberk, Ege 4ALİAĞA PETKİMSPOR: Efianayi 31, Zoriks 3, Yunus Emre 14, Simmons 18, Aldridge 8, Starks 19, Mahir 11, Yavuz 21'İNCİ PERİYOT: 27-25İLK YARI: 41-563'ÜNCÜ PERİYOT: 66-78Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor, evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'a 106-90 mağlup oldu.
SALON:Muradiye
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Yılmaz
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: Russell 22, Cruz 23, Mustafa Baki 5, Utku, Terry 21, Roberson 5, Anderson 10, Ayberk, Ege 4
ALİAĞA PETKİMSPOR: Efianayi 31, Zoriks 3, Yunus Emre 14, Simmons 18, Aldridge 8, Starks 19, Mahir 11, Yavuz 2
1'İNCİ PERİYOT: 27-25
İLK YARI: 41-56
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-78
Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor, evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'a 106-90 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi 31 sayıyla Aliağa Petkim'den Efianayi oldu. Bu sonuçla Play-Off hattında yer alan iki takımdan Aliağa temsilcisi 12'nci galibiyetini elde ederken; Manisa ekibi 10'uncu mağlubiyetini yaşadı.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu ev sahibi ekip 27-25 üstün tamamladı. İkinci çeyreğin son bölümünde Starks ve Efianayi'nin sayılarıyla üstünlük kuran Aliağa ekibi soyunma odasına 15 sayı önde girdi: 41-56. Manisa temsilcisi üçüncü periyotta Cruz'un dış atışlarıyla farkı eritmeye çalışsa da konuk takım son periyoda 12 sayılık avantajla girdi: 66-78. Final periyodunda rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen ve farkı 22 sayıya (84-106) kadar çıkaran Aliağa Petkimspor, parkeden 16 sayı farkla galip ayrıldı: 90-106.
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