Manisa Büyükşehir Belediye Spor - Aliağa Petkimspor: 90-106

SALON:Muradiye

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Yılmaz

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: Russell 22, Cruz 23, Mustafa Baki 5, Utku, Terry 21, Roberson 5, Anderson 10, Ayberk, Ege 4

ALİAĞA PETKİMSPOR: Efianayi 31, Zoriks 3, Yunus Emre 14, Simmons 18, Aldridge 8, Starks 19, Mahir 11, Yavuz 2

1'İNCİ PERİYOT: 27-25

İLK YARI: 41-56

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-78

Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor, evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'a 106-90 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi 31 sayıyla Aliağa Petkim'den Efianayi oldu. Bu sonuçla Play-Off hattında yer alan iki takımdan Aliağa temsilcisi 12'nci galibiyetini elde ederken; Manisa ekibi 10'uncu mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu ev sahibi ekip 27-25 üstün tamamladı. İkinci çeyreğin son bölümünde Starks ve Efianayi'nin sayılarıyla üstünlük kuran Aliağa ekibi soyunma odasına 15 sayı önde girdi: 41-56. Manisa temsilcisi üçüncü periyotta Cruz'un dış atışlarıyla farkı eritmeye çalışsa da konuk takım son periyoda 12 sayılık avantajla girdi: 66-78. Final periyodunda rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen ve farkı 22 sayıya (84-106) kadar çıkaran Aliağa Petkimspor, parkeden 16 sayı farkla galip ayrıldı: 90-106.