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        Manisa Büyükşehir Belediye Spor - Aliağa Petkimspor: 90-106

        SALON:MuradiyeHAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Kerem YılmazMANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: Russell 22, Cruz 23, Mustafa Baki 5, Utku, Terry 21, Roberson 5, Anderson 10, Ayberk, Ege 4ALİAĞA PETKİMSPOR: Efianayi 31, Zoriks 3, Yunus Emre 14, Simmons 18, Aldridge 8, Starks 19, Mahir 11, Yavuz 21'İNCİ PERİYOT: 27-25İLK YARI: 41-563'ÜNCÜ PERİYOT: 66-78Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor, evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'a 106-90 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 17:39 Güncelleme: 09.03.2024 - 17:40
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        Manisa Büyükşehir Belediye Spor - Aliağa Petkimspor: 90-106
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        SALON:Muradiye

        HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Yılmaz

        MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: Russell 22, Cruz 23, Mustafa Baki 5, Utku, Terry 21, Roberson 5, Anderson 10, Ayberk, Ege 4

        ALİAĞA PETKİMSPOR: Efianayi 31, Zoriks 3, Yunus Emre 14, Simmons 18, Aldridge 8, Starks 19, Mahir 11, Yavuz 2

        1'İNCİ PERİYOT: 27-25

        İLK YARI: 41-56

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-78

        Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor, evinde ağırladığı Aliağa Petkimspor'a 106-90 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi 31 sayıyla Aliağa Petkim'den Efianayi oldu. Bu sonuçla Play-Off hattında yer alan iki takımdan Aliağa temsilcisi 12'nci galibiyetini elde ederken; Manisa ekibi 10'uncu mağlubiyetini yaşadı.

        Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu ev sahibi ekip 27-25 üstün tamamladı. İkinci çeyreğin son bölümünde Starks ve Efianayi'nin sayılarıyla üstünlük kuran Aliağa ekibi soyunma odasına 15 sayı önde girdi: 41-56. Manisa temsilcisi üçüncü periyotta Cruz'un dış atışlarıyla farkı eritmeye çalışsa da konuk takım son periyoda 12 sayılık avantajla girdi: 66-78. Final periyodunda rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen ve farkı 22 sayıya (84-106) kadar çıkaran Aliağa Petkimspor, parkeden 16 sayı farkla galip ayrıldı: 90-106.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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