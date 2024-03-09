Salihli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. ve G.G. tutuklandı, İ.Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit eden polis, T.T. (36), G.G. (41) ve İ.Y.G'yi (19) gözaltına aldı.

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