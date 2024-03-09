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        Salihli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:26 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:26
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        Salihli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 14 evde gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit eden polis, T.T. (36), G.G. (41) ve İ.Y.G'yi (19) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. ve G.G. tutuklandı, İ.Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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