Manisa'da deprem tatbikatı yapıldı

Öğrenci ve öğretmenlere, okul binası tahliyesi sırasında yapılması gerekenler de paylaşıldı.

Tatbikatta öğrencilere arama kurtarma malzemeleri tanıtıldı, deprem öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki tatbikata İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanlığı, AFAD, UMKE, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi ekipleri katıldı.

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