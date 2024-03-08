KADEM Manisa Temsilcisi Ümit Atman'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Manisa Temsilcisi Ümit Atman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atman, mesajında hayatın yükünü en fazla kadınların omuzladığını belirterek, yılmayan, pes etmeyen, hayata ve umuda sıkı sıkıya sarılan kadınların gücüne ve azmine dikkati çekti.

KADEM'in 11 yıldır kadınlara yönelik pek çok kampanyaya imza attığını ifade eden Atman, "KADEM, her yıl düzenlediği kampanyalar ve kamu spotları ile toplumsal farkındalık oluşturma çalışmalarına devam ediyor. 'Üreten Kadın, Güçlü Kadın' diyerek Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın girişimcilerin kooperatifleşme süreçlerini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.