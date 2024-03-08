Alaşehirli öğrenciler projeleriyle Türkiye finalinde yarışacak

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, bölge finalinde 6 ilden projelerin olduğunu belirterek, "Bu başarı ile bölge birincisi olan, öğrenci ve sorumlu öğretmenimizden oluşan ekip ilçemizi Türkiye finallerinde temsil edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Sümeyye Karadoğan, Mehmet Fatih Büyükkarcı ve Şehide Aydoğan'ın, proje sorumlusu öğretmen Nesretullah Satar'la hazırladıkları coğrafya alanındaki "Uzaktan algılama ile otonom sulama" projesi, bölge finallerinde birinciliğe layık görüldü.

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