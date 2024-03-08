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        Alaşehirli öğrenciler projeleriyle Türkiye finalinde yarışacak

        Alaşehir Fen Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Finalleri'nde, coğrafya alanında birincilik ödülü alarak yarışmanın Türkiye finaline katılma hakkı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:07 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:07
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        Alaşehirli öğrenciler projeleriyle Türkiye finalinde yarışacak
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        Alaşehir Fen Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Finalleri'nde, coğrafya alanında birincilik ödülü alarak yarışmanın Türkiye finaline katılma hakkı kazandı.

        Öğrenciler Sümeyye Karadoğan, Mehmet Fatih Büyükkarcı ve Şehide Aydoğan'ın, proje sorumlusu öğretmen Nesretullah Satar'la hazırladıkları coğrafya alanındaki "Uzaktan algılama ile otonom sulama" projesi, bölge finallerinde birinciliğe layık görüldü.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, bölge finalinde 6 ilden projelerin olduğunu belirterek, "Bu başarı ile bölge birincisi olan, öğrenci ve sorumlu öğretmenimizden oluşan ekip ilçemizi Türkiye finallerinde temsil edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

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