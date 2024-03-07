Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da 18 Mart Çanakkale Zaferi El Sanatları Sergisi açıldı

        Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü dolayısıyla Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından el sanatları sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:07 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da 18 Mart Çanakkale Zaferi El Sanatları Sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü dolayısıyla Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından el sanatları sergisi açıldı.

        18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Öğretmenevi Camlı Salon'da düzenlenen açılış törenine Kaymakam Murat Kütük, Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem ve AK Parti Belediye Başkan adayı Ömer İşçi de katıldı.

        Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın seslendirildiği törende kursiyerlerin eserleri hakkında katılımcılara bilgi verildi, üzüm hoşafı ikram edildi.

        Öte yandan sergiyi AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Aralarındaki son diyaloğu anlattı
        Aralarındaki son diyaloğu anlattı
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Motosikletle polisten kaçıp videosunu paylaştı! "Semih sen misin?"
        Motosikletle polisten kaçıp videosunu paylaştı! "Semih sen misin?"
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i Trump'tan dengesiz"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i Trump'tan dengesiz"
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic

        Benzer Haberler

        Manisa'da tarihi mezarlıkta defineci tahribatı
        Manisa'da tarihi mezarlıkta defineci tahribatı
        Somaspor - Menemen FK: 0-2
        Somaspor - Menemen FK: 0-2
        Manisa'da Avrupa Jeoparklar Ağı Toplantısı başladı
        Manisa'da Avrupa Jeoparklar Ağı Toplantısı başladı
        Manisa'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Manisa'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Salihli Kaymakamı Sağlam, spor kompleksi inşaatında inceleme yaptı
        Salihli Kaymakamı Sağlam, spor kompleksi inşaatında inceleme yaptı
        Akhisarspor'da İsa Turan farkı
        Akhisarspor'da İsa Turan farkı