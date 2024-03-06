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        Manisa'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 14:39 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:59
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        Manisa'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Beyoba Mahallesi istikametinden Akhisar yönüne giden Ali Barut (60) yönetimindeki 45 PH 785 plakalı otomobil, Gölmarmara Kavşağı'nda, F.G. idaresindeki 59 ABY 844 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan sürücü Barut, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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