Manisa'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Beyoba Mahallesi istikametinden Akhisar yönüne giden Ali Barut (60) yönetimindeki 45 PH 785 plakalı otomobil, Gölmarmara Kavşağı'nda, F.G. idaresindeki 59 ABY 844 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Barut, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tırın sürücüsü gözaltına alındı.
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