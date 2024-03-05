Saruhanlı'da kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 37 bin 800 makaron ile kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 37 bin 800 makaron ile kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.
Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.K'nin adresine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada sigara sarma makinesi ile 37 bin 800 makaron, 3 bin 260 kaçak sigara, 23 kilogram kaçak tütün ve sigara ambalajları ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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