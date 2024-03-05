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        Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

        Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:40 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:40
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        Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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        Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

        İlçe merkezinde sabah saatlerinde sağanak etkili olurken Akçakertik, Kocayayla ve Türkmen tepe mevkilerinde de kar yağışı görüldü.

        Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreyi aştığı görülürken karayolları ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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