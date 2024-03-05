Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

İlçe merkezinde sabah saatlerinde sağanak etkili olurken Akçakertik, Kocayayla ve Türkmen tepe mevkilerinde de kar yağışı görüldü.

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