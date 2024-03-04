Manisa'da yoldan çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.M'nin kullandığı 45 PY 914 plakalı otomobil, Merkezefendi Mahallesi 8 Eylül Caddesi'nde, önce yol kenarındaki manava ait kasalara, ardından da ağaca çarptı.
Kazada, sürücü S.M. ile savrulan kasaların çarptığı manav çalışanı E.E. yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde otomobilin yoldan çıkarak kasalara çarpması ve manav çalışanın otomobilden kaçışı yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.