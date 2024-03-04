Horoz dövüşüne suçüstü; 51 kişiye idari para cezası

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, horoz dövüşü yaptırılan iş yerindeki 20 Hint horozu ile 1 Hint tavuğuna el koyuldu, 51 kişiye ise 'Kumar oynamak'tan idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Alaşehir Jandarma Asayiş ekipleri ve Manisa Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine, Y.K.'nin iş yerine baskın düzenlendi. Burada yapılan aramada 20 Hint horozu ile 1 Hint tavuğu ele geçirildi. Horoz dövüşü yaptırdıkları belirlenen 51 kişiye 'Kumar oynamak' suçundan idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen horozlar, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilerek adli işlemlere başlandı.