AK Parti Akhisar Belediye Başkan adayı İşçi, mahalleleri ziyaret etti
AK Parti Akhisar Belediye Başkan adayı Ömer İşçi, mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.
AK Parti Akhisar Belediye Başkan adayı Ömer İşçi, mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.
Seçim çalışmaları kapsamında Yenidoğan, Kızlaralanı, Seğirdim, Ballıca ve Dereköy mahallelerine giden İşçi, vatandaşlarla sohbet etti, talepleri dinledi.
İşçi, 31 Mart'tan sonra yapılacak hizmetlerle, sorunların değil Akhisar'ın başarılarının konuşulacağını söyledi.
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