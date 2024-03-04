AK Parti Akhisar Belediye Başkan adayı İşçi, mahalleleri ziyaret etti

Seçim çalışmaları kapsamında Yenidoğan, Kızlaralanı, Seğirdim, Ballıca ve Dereköy mahallelerine giden İşçi, vatandaşlarla sohbet etti, talepleri dinledi.

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