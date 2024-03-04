Yunusemre Belediyesporlu Fulya'dan bronz madalya

Manisa Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Fulya Ergen, Antalya'da düzenlenen Nazım Canca Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda 63 kiloda bronz madalya elde etti.

Nazım Canca Ümitler Avrupa Judo Kupası 19 ülkeden 367 sporcunun katılımıyla Antalya'da yapıldı. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Yunusemre Belediyespor'un judocusu Fulya Ergen, 63 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Fulya Ergen müsabakalarda ilk turu maç yapmadan geçerken, son 16 turunda Yunan Anni-İris Chrisaki'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Fulya, bu turda milli takımdan Dünya ve Avrupa şampiyonu Sinem Oruç'a kaybetti. Başarılı sporcu, repesajda önce Gürcü Tamar Gamiashvili'yi, daha sonra Yunan Eleni Taxidou'yu mağlup ederek 3'üncülük müsabakasına çıkmaya hak kazandı. 3'üncülük maçında milli takımdan Sema Nur Öztunç'u ipponla yenen Fulya, Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

Milli sporcuyu tebrik eden Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca, "Fulya'dan bu başarıları bekliyorduk. Çok iyi çalışıyor. Ekip olarak daha fazla çalışıp ülkemize nice madalyalar kazandıracağız. Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ederiz" dedi.