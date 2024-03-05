Salihli'de traktör sürücülerine eğitim verildi

Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ile Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliğindeki çalışma kapsamında, Mersinli Mahallesindeki traktör sürücülerine kazaları önlemek ve gece görünürlüklerini artırmak amacıyla bilgilendirme yapıldı.

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