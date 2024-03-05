Salihli'de traktör sürücülerine eğitim verildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde, traktör sürücülerine "güvenli traktör kullanımı eğitimi" verildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, traktör sürücülerine "güvenli traktör kullanımı eğitimi" verildi.
Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ile Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliğindeki çalışma kapsamında, Mersinli Mahallesindeki traktör sürücülerine kazaları önlemek ve gece görünürlüklerini artırmak amacıyla bilgilendirme yapıldı.
Reflektörün öneminin anlatılmasının ardından traktör römorklarına reflektör, traktörlere de tepe lambası takıldı.
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