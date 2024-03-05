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        Salihli'de traktör sürücülerine eğitim verildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, traktör sürücülerine "güvenli traktör kullanımı eğitimi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:41 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:41
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        Salihli'de traktör sürücülerine eğitim verildi
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, traktör sürücülerine "güvenli traktör kullanımı eğitimi" verildi.

        Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ile Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliğindeki çalışma kapsamında, Mersinli Mahallesindeki traktör sürücülerine kazaları önlemek ve gece görünürlüklerini artırmak amacıyla bilgilendirme yapıldı.

        Reflektörün öneminin anlatılmasının ardından traktör römorklarına reflektör, traktörlere de tepe lambası takıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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