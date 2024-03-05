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        Kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü, eşinin doğum yaptığı haberini alıp hastaneye gidiyormuş

        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kaldırıma çıkan otomobiliyle istifli meyve kasalarına ardından da ağaca çarpan sürücü Serkan Meriç'in (25) eşinin doğum haberini alıp hastaneye giderken kaza yaptığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:45 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:50
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        Kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü, eşinin doğum yaptığı haberini alıp hastaneye gidiyormuş
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        MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kaldırıma çıkan otomobiliyle istifli meyve kasalarına ardından da ağaca çarpan sürücü Serkan Meriç’in (25) eşinin doğum haberini alıp hastaneye giderken kaza yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobilden kaçarken düşüp yaralanan manav çalışanı Ertürk Ertürk’ün (53) kırılan sağ bacağı ise alçıya alındı.

        Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Merkezefendi Mahallesi 8 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezinden Morris Şinasi Kavşağı yönüne giden Serkan Meriç (25) yönetimindeki 45 PY 914 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu motosiklete, ardından da kaldırım kenarında istiflenen meyve kasalarına ve bir ağaca çarptı. Bu sırada bir fabrikaya götürülmek üzere meyve kasalarını kaldırımın kenarına istifleyen manav çalışanı Ertürk Ertürk, üzerine gelen otomobilden kaçmak isterken düşüp, sağ bacağını kırdı. Otomobilin çarptığı istif halindeki meyve ve kasalar ise savruldu. Savrulan kasalardan bazıları da Ertürk'e çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ertürk ve otomobil sürücüsü Meriç, ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertürk'ün sağ diz kapağına platin takıldığı, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Sürücü Meriç’in taburcu olduğu bildirildi.

        KAZA KAMERADA

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, eşinin doğum yaptığı haberini alan otomobil sürücüsü Serkan Meriç'in hastaneye yetişmek için sürat yaptığı ortaya çıktı.

        'HALEN ŞOKUNU ATLATMIŞ DEĞİLİM’

        Manav dükkanının sahibi Nazif Şıktaşlılar (45), olayı anlattı. Şıktaşlılar, "Dün dükkanlara siparişlerimizi hazırlıyorduk. O sırada ben, dükkanın arka taraftaydım. Bir anda bir fren sesi duymamla birlikte başımı çevirdim. Otomobilin hızlıca ve süratli bir şekilde bizim dükkana doğru kaydığını gördüm. Otomobilin o an bize yardım eden abimize doğru geldiğini fark edip, panikle koştum. Otomobil ağaca çarparak durdu. O sırada ben şoförle değil de bizim abimizle ilgilendiğim için şoförün nasıl olduğunu görmedim. Hiç farkında değilim. Dünden beridir halen daha şokunu atlatmış değilim. Nasıl oldu, bitti anlamadım, çok kötü oldum" diye konuştu.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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