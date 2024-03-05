Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa merkezli 2 ilde haraç çetesine operasyon; 4 tutuklama

        MANİSA'nın Akhisar ilçesi merkezli 2 ilde polisin, tehditle haraç aldıkları belirlenen suç çetesine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 17:10 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa merkezli 2 ilde haraç çetesine operasyon; 4 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nın Akhisar ilçesi merkezli 2 ilde polisin, tehditle haraç aldıkları belirlenen suç çetesine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar KOM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir Akhisar'da vatandaşlar ve esnafın tehdit edilerek haraç alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adresleri belirlenen suç çetesinin üyelerine yönelik, Manisa ve İzmir'de 1 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda E.Ç. (33), A.Ö. (39), E.Y. (29) ve K.A. (25) gözaltına alındı. 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 45 fişek ve 4 makbuz ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok

        Benzer Haberler

        Saruhanlı'da kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
        Saruhanlı'da kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
        Manisa'da nitelikli yağma iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
        Manisa'da nitelikli yağma iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
        Kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü, eşinin doğum yaptığı haberini alıp has...
        Kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü, eşinin doğum yaptığı haberini alıp has...
        Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Salihli'de traktör sürücülerine eğitim verildi
        Salihli'de traktör sürücülerine eğitim verildi
        AK Parti Manisa milletvekilleri Baybatur ve Akkal, seçim sürecini değerlend...
        AK Parti Manisa milletvekilleri Baybatur ve Akkal, seçim sürecini değerlend...