Manisa'da onkoloji hastanesinin ek binası açıldı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi bünyesindeki Onkoloji Hastanesi Ek Binası, törenle açıldı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi bünyesindeki Onkoloji Hastanesi Ek Binası, törenle açıldı.
MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, törende ek binayla verdikleri sağlık hizmetlerini çok daha iyileştireceklerini belirtti.
Kanserin çağın hastalığı olduğunu ifade eden Kibar, "Artık bu hastalıkla karşılaşma oranımız oldukça yüksek. Biz sahip olduğumuz güçlü akademik kadromuz ve hekimlerimizle birlikte bu konuda hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.
Manisa Valisi Enver Ünlü, törende merhum hayırsever Dündar Çiloğlu'nun yakınlarına, ek bina için desteklerinden ötürü teşekkür belgesi verdi.
Açılışa MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı.
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