Turgutluspor - Bulvarspor: 2-2

STAT:7 Eylül

HAKEMLER: Özer Özden, Okan Delier, Okan Taşköprü.

TURGUTLUSPOR: Zekeriya - Emre Çölgeçen, Mert Denizli, Tolga, Hakkı İsmet (Dk.88 Feyzullah Şahin), Mustafa Yılmaz (Dk.73 Berkay), Hamit, Recep (Dk.61 Cihan), Alperen (Dk.89 Emre Akgün), Uğur (Dk.89 Ozan), Taha

BULVARSPOR: Furkan Yardım - Furkan Çetinkaya, Oğuzcan, Ayberk, Emin Kaan, Umut (Dk.71 Ali Efe), Kaan, Yiğit, Furkan Çölik (Dk.71 Ali Can), Serkan (Dk.51 Ferhat), Samet (Dk.90 Muhammed)

GOLLER: Dk.13 Tolga, Dk.83 Hakkı İsmet Şimşek (Turgutluspor), Dk.1 Ayberk, Dk.88 Kaan (Bulvarspor)

SARI KARTLAR: Zekeriya (Turgutluspor), Furkan Çölik (Bulvarspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve takipçisi Turgutluspor, 23'üncü haftada konuk ettiği Bulvarspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla zirve yarışında yara alan Turgutluspor 43 puana, Bulvarspor ise 23 puana ulaştı. 7 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip maçın henüz 20'nci saniyesinde Ayberk ile öne geçti. Turgutluspor 12'nci dakikada Tolga ile karşılık verdi. 83'üncü dakikada Hakkı İsmet'in golüyle 2-1 öne geçen Turgutluspor, 88'inci dakikada savunmanın yaptığı hatada Kaan'ın golüne engel olamadı.

1'inci dakikada konuk ekip golü buldu. Serkan'ın pasında ceza alanında önünde topla buluşan kaptan Ayberk, yaklaşık 25 metreden sert vurdu: 0-1.

13'üncü dakikada Turgutluspor beraberliği sağladı. Mustafa Yılmaz'ın sağdan ortasında topa iyi yükselen Tolga Cevher kafayı vurdu, top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

83'üncü dakikada Turgutluspor golü buldu. Sol kanattan rakibinden güzel sıyrılan Berkay'ın ortasında arkada kendini unutturan kaptan Hakkı İsmet rakibinden sıyrılarak vurdu: 2-1.

88'inci dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Turgutluspor savunmasının hatasında topu önünde bulan Kaan, aşırtma vuruşla kaleci Zekeriya'yı avladı: 2-2.