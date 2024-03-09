Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Muradiye
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Yılmaz
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 22, Cruz 23, Mustafa Baki Görür 5, Utku Yücedağ, Terry 21, Roberson 5, Ege Arar 4, Ayberk Olmaz, Anderson 10
Aliağa Petkimspor: Efianayi 31, Zoriks 3, Yunus Emre Sonsırma 14, Simmons 18, Aldridge 8, Starks 19, Mahir Ağva 11, Yavuz Gültekin 2
1. periyot: 27-25
Devre: 41-56
3. periyot: 66-78
MANİSA
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