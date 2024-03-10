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        Manisa FK'nın rakibi Gençlerbirliği

        1'inciLig'de bu sezon istikrarı bir türlü yakalayamayıp alt sıralardan kurtulamayan Manisa Futbol Kulübü yarın Ümraniyespor'u ağırlayacağı 90 dakikayla çıkışa geçmeye çalışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 12:25 Güncelleme: 10.03.2024 - 12:25
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        Manisa FK'nın rakibi Gençlerbirliği
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        1'inciLig'de bu sezon istikrarı bir türlü yakalayamayıp alt sıralardan kurtulamayan Manisa Futbol Kulübü yarın Ümraniyespor'u ağırlayacağı 90 dakikayla çıkışa geçmeye çalışacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Alpaslan Şen yönetecek. Ayberk'in daha önce ameliyat olup sezonu kapattığı siyah-beyazlı ekipte sakatlanan Kerim Frei ve cezalı Lima forma giyemeyecek. Ligde son 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Manisa FK, 25 haftada 28 puan toplayabildi. Ümraniyespor'un da 30 puanı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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