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        Davutoğlu: Parti değiştirmek haşa din, inanç değiştirmek değildir

        GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Parti değiştirmek haşa din değiştirmek, inanç değiştirmek değildir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 19:56 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:00
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        Davutoğlu: Parti değiştirmek haşa din, inanç değiştirmek değildir
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        GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Parti değiştirmek haşa din değiştirmek, inanç değiştirmek değildir. Partiler, insanlar tarafından kurulur, insanlar tarafından yönetilir. Körü körüne itaat etmeyin" dedi.

        Gelecek Partisi Manisa Büyükşehir Belediye başkan adayı Selçuk Özdağ'ın proje tanıtım toplantısı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Şehzadeler ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleşen toplantıya Davutoğlu'nun yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanvekili Sabri Tekir de katıldı. Davutoğlu, proje tanıtımında Selçuk Özdağ'a destek istedi. Davutoğlu, "Yapılacak seçim bir büyükşehir belediye başkanlığı seçimi. Yerel seçimler, nihayetinde iktidar değiştirmiyor ama bu seçim Türkiye'nin kaderini değiştirebilir. Niçin? Yıllardır her seçim akşamı haritaya baktığımızda üç renk görürüz. Bir renk Türkiye'nin sahillerine egemendir. Ege, Trakya ve Akdeniz sahili. Bir renk İç Anadolu, Karadeniz ve Batı Doğu Anadolu'ya hakimdir. Bir renk de Güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, Doğu'nun güneyine hakimdir. Toplum neredeyse kutuplaşmış. Neredeyse harita değişmez hale gelmiş. Bir şehir, bir şehir ile yer değiştirildiğinde iktidarla muhalefet arasındaki denge gözetiliyor olmuş. Bu bir toplum için çok tipik bir kutuplaşma örneğidir. Şimdi Manisa öyle bir rol oynayabilir ki 'Durun ey kalabalıklar' diyen Necip Fazıl gibi, dönüp durun ey Türkiye'yi kutuplaştıranlar. Burada Yeni bir yol var diyebileceği bir noktadır. Eğer Selçuk Özdağ seçilir ve Manisa Gelecek ve Saadet ortak adayı olarak oraya bir yeşil oturtursa, işte o zaman denecek ki yeni bir tarih başlıyor artık Türkiye'de kutuplaşmanın sonu geldi" diye konuştu.

        Diğer partilerin seçmenlerine seslenen Davutoğlu, "Parti değiştirmek haşa din değiştirmek, inanç değiştirmek değildir. Partiler, insanlar tarafından kurulur, insanlar tarafından yönetilir. Körü körüne itaat etmeyin. Alın o gün elinize ve bakın o seçmen kartındaki resimlere ve isimlere sorun. İktidarın bizden olan milli, bizden olan İslami bizim bize oy vermeyen herkes hain terörist dediği prangadan kurtulmamız lazım. Laikliği, otoriter bir laiklik olarak görüp dine karşı laikliği bir kılıç gibi kullananların prangasından kurtulmamız lazım. Dini kavramları çürüten, içini boşaltan bugünkü iktidarın siyaset dilinin prangasından kurtulmamız lazım. Bir yerden bir ses vermek lazım. O yer Manisa, o ses de Selçuk Özdağ'a verilen oydur" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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