Barışma buluşmasında öldürüldü

MANİSA'daAbdullah Gök (38), daha önce yaşanan bir tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan ve barışmak için bir araya geldiği akrabası Hüseyin Dilek tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce yaşanan bir tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan ve uzaktan akraba oldukları öğrenilen Hüseyin Dilek ile 2 çocuk babası Abdullah Gök, dün gece barışmak için bir araya geldi. Hüseyin Dilek, yanında getirdiği tabanca ile Abdullah Gök'e 4 el ateş etti. Kurşunlar vücuduna isabet eden Gök, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Gök, yoğun bakıma alındı. Gök, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Gök'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere önce Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Hüseyin Dilek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.