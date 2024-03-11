Manisa FK - Ümraniyespor: 3-2

1’inci Lig’in 26’ncı haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında Ümraniyespor’u gol düellosunda mağlup ederek 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi: 3-2. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibini 3 puana taşıyan golleri 12'nci dakikada Sinan, 22'nci dakikada Topalli ve 85'inci dakikada Oğuz attı. Konuk Ümraniye'nin golleri 74'üncü dakikada Saponjic ve 80'inci dakikada Emre Demir'den geldi. Manisa ekibi, bu skorla puanını 31'e çıkarırken, Ümraniyespor ise 30 puanda kaldı.

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