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        Manisa FK - Ümraniyespor: 3-2

        STAT: Manisa 19 MayısHAKEMLER: Alpaslan Şen, Azad İlhan, Hasan ErdoğanMANİSA FK: Erhan - Sertan, Sinan, Bartu, Alberk, Burak (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 22:55 Güncelleme: 11.03.2024 - 22:55
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        Manisa FK - Ümraniyespor: 3-2
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        STAT: Manisa 19 Mayıs

        HAKEMLER: Alpaslan Şen, Azad İlhan, Hasan Erdoğan

        MANİSA FK: Erhan - Sertan, Sinan, Bartu, Alberk, Burak (Dk. 90+2 Bekir), Djokanovic, Topalli, Rroca (Dk. 79 Oğuz), Ofkir (Dk. 90+2 Doğukan), Mary (Dk. 62 Diallo)

        ÜMRANİYESPOR: Abdulsamed - Uğur, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan (Dk. 87 Tiago Çukur), İlhami (Dk. 46 Atalay), Muhammed (Dk. 69 Emre Demir), Hasan (Dk. 46 Saponjic), Emrecan, Onur Ayık (Dk. 69 Melih)

        GOLLER: Dk. 12 Sinan, Dk. 22 Topalli, Dk. 85 Oğuz (Manisa FK), Dk. 74 Saponjic, Dk. 80 Emre Demir (Ümraniyespor)

        SARI KARTLAR: Ofkir, Rroca (Manisa FK) İlhami, Muhammed, Cavare, Abdulsamed (Ümraniyespor)

        1’inci Lig’in 26’ncı haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında Ümraniyespor’u gol düellosunda mağlup ederek 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi: 3-2. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibini 3 puana taşıyan golleri 12'nci dakikada Sinan, 22'nci dakikada Topalli ve 85'inci dakikada Oğuz attı. Konuk Ümraniye'nin golleri 74'üncü dakikada Saponjic ve 80'inci dakikada Emre Demir'den geldi. Manisa ekibi, bu skorla puanını 31'e çıkarırken, Ümraniyespor ise 30 puanda kaldı.

        4’üncü dakikada Ümraniyespor’un merkezden geliştirdiği atakta Onur Ayık, sağ iç kulvardan ceza sahasına girerek, uzak köşeye vurdu. Top az farkla direğin dibinden auta çıktı.

        12’nci dakikada ev sahibi öne geçti. Manisa FK’nın sağdan paslaşarak kullandığı kornerde Ofkir’in kale alanına doğru ortaladığı topa yükselen Sinan’ın kafa şutunda top filelerle buluştu: 1-0.

        22’nci dakika fark ikiye çıktı. Manisa FK’nın soldan geliştirdiği atakta Rroca, ceza sahasına doğru ortasında Topalli’nin gelişine şutunda top ağlara gitti: 2-0.

        Manisa FK ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

        74’üncü dakikada Ümraniyespor’un soldan geliştirdiği atakta Emre Demir, topu penaltı noktasına bıraktı, Saponjic’in gelişine şutunda top ağlarla buluştu. Ümraniyespor, farkı 1’e indirdi: 2-1.

        80’inci dakikada skora eşitlik geldi. Ümraniyespor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Uğur’un kale içerisine bıraktığı topa, Emre Demir’in topuğuyla yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-2.

        85’inci dakikada Manisa FK atağında Diallo’nun yayın önüne doğru bıraktığı topa gelişine dokunan Oğuz skoru ilan etti: 3-2.

        Manisa FK maçı 3-2 kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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