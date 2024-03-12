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        Manisa FK nihayet

        1'inciLig'de bu sezon hedeflediği çıkışı bir türlü yapamayan Manisa Futbol Kulübü evinde Ümraniyespor engelini zor da olsa 3-2'yle aşarak alt sıralarla bağını kopardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 11:50 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:55
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        Manisa FK nihayet
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        1'inciLig'de bu sezon hedeflediği çıkışı bir türlü yapamayan Manisa Futbol Kulübü evinde Ümraniyespor engelini zor da olsa 3-2'yle aşarak alt sıralarla bağını kopardı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 2-0 öne geçip rakibin 80'inci dakikada skoru 2-2'ye getirmesine engel olamayan siyah-beyazlı ekipte 85'inci dakikada sahneye çıkan Oğuz Gürbulak takımına altın değerinde 3 puanı getirdi. Ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Manisa ekibi, 31 puana ulaşarak kalan 8 hafta öncesi düşme hattına 7 puan fark atıp rahatladı.

        Ümraniyespor galibiyeti sonrası konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Kazanmak, oyuncularım için ve takımımız için çok önemli, çok değerliydi. Dolayısıyla kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz. Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Özellikle ilk yarı oyunu çok rahat koparabilirdik. Oyuncuların üzerinde bu baskıyı ikinci yarı özellikle hissettim. Çok öne çıkmalarını istememize rağmen futbolcu bazen skoru korumak adına çok gömülebiliyor. Bunun sıkıntılarını yaşadık ama oyuncu değişiklikleriyle oyunu biraz daha dengeledik. Sonuç itibarıyla üçüncü golü atıp maçı kazandık" açıklamasını yaptı.

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