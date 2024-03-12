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        Soma'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:47
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        Soma'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı
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        Manisa'nın Soma ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Soma Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi Mustafa Okdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Öğrenciler "Kurtuluşa giden yol" adlı oratoryo ile Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma sürecini anlatan tiyatro gösterisi sahneledi.

        Programa Kaymakam Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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