Soma'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı

Soma Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi Mustafa Okdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

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