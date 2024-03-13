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        Salihli'de 3 firari hükümlü ile aranan 6 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:12 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:12
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        Salihli'de 3 firari hükümlü ile aranan 6 şüpheli yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

        Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari ve arananlara yönelik çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan 16 yıl 4 ay 20 gün, 3 yıl 1 ay 15 gün ve 3 ay hapis cezası bulunan H.K. (42), M.Ç. (26) ve İ.D. (44) ile aranması bulunan M.A. (22), Y.Z. (59), E.S. (50), Ş.K. (71), H.A. (21) ve İ.Ç. (28) yakalandı.

        Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Şüpheliler ise adli para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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