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        Salihli'de üzerinden uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinde uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:38
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        Salihli'de üzerinden uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinde uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

        Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri R.D'yi (30) durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 27 adet sentetik hap ve 4 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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