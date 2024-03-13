Salihli'de üzerinden uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinde uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinde uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri R.D'yi (30) durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 27 adet sentetik hap ve 4 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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