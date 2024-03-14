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        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Manisa'da halka hitap etti

        Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde halka hitap etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 17:24 Güncelleme: 14.03.2024 - 17:56
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        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Manisa'da halka hitap etti
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        Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde halka hitap etti.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki konuşmasında seçim çalışmalarını anlatan Uysal, Kırkağaç Belediye Başkan adayı İsmail Pala'ya destek istedi.

        Uysal, DP'nin Türkiye'yi büyük bir güç merkezi haline getireceğini, ülkeyi yarınlara güçlü şekilde taşıyacaklarını kaydetti.

        Partisine verilecek desteğin kendilerine güç katacağını vurgulayan Uysal, özellikle dar gelirli ve emeklilerin sesi olacaklarını dile getirdi. ​​​​​​​

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